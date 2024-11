Mercato : Neymar réclame son transfert, Riolo craque en direct

Arnaud De Kanel

Arrivé à Al-Hilal en toute fin de mercato estival il y a un peu plus d'un an, Neymar n'a disputé que 7 matchs avec le club saoudien. L'ancien joueur du PSG aurait même des envies d'ailleurs et souhaiterait retourner à Santos. De quoi faire sortir de ses gonds Daniel Riolo...

Ça ne s'arrange pas pour Neymar après son départ du PSG. Recruté à prix d'or par Al-Hilal, le Brésilien a manqué la quasi-totalité de l'exercice précédent en raison d'une blessure au genou. Pour son grand retour sur les terrains, il a été contraint de sortir sur blessure en raison d'une déchirure aux ischios-jambiers. Blessure qui l'éloignera des terrains pendant au moins un mois. Le reverra-t-on avec le maillot d'Al-Hilal ? Rien n'est moins sur.

Neymar de retour à Santos ?

Selon certaines sources, Neymar souhaiterait revenir à Santos. Lassé de son joueur, Al-Hilal envisagerait de mettre un terme à son contrat dans les prochaines semaines. Une version démentie par son agent Pini Zahavi. « Il n'y a pas de négociations en cours pour que Neymar quitte Al-Hilal. Il est sous contrat et très heureux là-bas, a-t-il affirmé. Le père de Neymar et moi-même sommes les seuls à pouvoir parler de l'avenir de Ney. Je ne sais pas d'où viennent les rumeurs récentes », a-t-il confié dans des propos rapportés par Fabrizio Romano. Interrogé sur cette situation, Daniel Riolo n'a pas été tendre au sujet du Brésilien.

«C'est lui qui a foutu sa carrière en l'air»

« C'est vraiment utile de parler de Neymar ? Juste pour dire que le pauvre ne peut plus jouer au foot. Un départ à Santos ? Eventuellement pour vendre des maillots. Juste avant t'as Palmeiras qui a dit qu'ils étaient pas un hôpital et qu'ils en voulaient pas. Et ils ont parfaitement raison. Faut arrêter, c'est fini, c'est plus un joueur de foot. (La triste fin de Neymar ?) C'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui a foutu sa carrière en l'air », a pesté Riolo dans l'After Foot dimanche soir.