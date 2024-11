Real Madrid : Grosse surprise pour le prochain entraîneur de Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le Real Madrid peine à confirmer en Ligue des champions, malgré le recrutement de Kylian Mbappé durant l'été, Carlo Ancelotti est au cœur de nombreuses spéculations. Fragilisé, le technicien italien pourrait bien laisser sa place à un ancien de la maison. Si Xabi Alonso apparaît comme le grand favori, une autre piste prend de l'épaisseur.

L’après-Carlo Ancelotti agite la presse espagnole. Ils sont nombreux à se demander qui pourrait être son successeur à la tête du Real Madrid. La piste Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) figure en très bonne place dans la liste des souhaits, d’autant que le technicien aurait acté son départ en fin de saison.

Xabi Alonso est le favori, mais...

Mais une autre option est évoquée au sein du Real Madrid. Selon Mario Cortegana, il serait question d’un possible retour de Santiago Solari, qui avait dirigé l’équipe première de novembre 2018 à mars 2019.

Le retour d'un entraîneur évoqué en interne ?

« Je me suis renseigné il y a quelques semaines et on m'a dit que Solari serait devant Raúl, parce que Raúl n'a pratiquement pas de défenseurs en interne en dehors d'Ancelotti. En ce sens, l'Argentin était considéré comme une figure émergente plus forte que Raúl » a confié le journaliste de The Athletic sur sa chaîne Youtube.