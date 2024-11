Mbappé, Kolo Muani… Le gros coup réalisé par le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche soir, l'équipe de France a brillamment battu l'Italie (3-1) à San Siro, prenant la tête de son groupe. Ce match marque la 40e apparition consécutive d'un joueur du PSG sous le maillot bleu, grâce à la titularisation de Randal Kolo Muani et l’entrée en jeu de Bradley Barcola.

40 matches de suite avec un joueur du PSG

Comme l’a dévoilé StatsDuFoot sur X, l’équipe de France a enchaîné une 40e rencontre de suite avec au moins un joueur du PSG sur la pelouse. En plus de Randal Kolo Muani, en difficulté dans la capitale, Bradley Barcola est lui aussi apparu en fin de match. Le PSG peut se targuer d’avoir la meilleure série pour un club français avec les Bleus depuis l'OL, qui totalisait 90 matches d'août 2004 à juin 2011.

Mbappé, Dembélé… Ces joueurs qui ont permis cette longue série

En plus de Kolo Muani et Barcola, le PSG a notamment pu compter sur Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, qui a pris la direction du Real Madrid durant l’été après sept saisons dans la capitale française.