Nouvelle polémique sur l'affaire Mbappé, Deschamps réagit !

Un nouveau tacle de Mike Maignan adressé à Kylian Mbappé. Pour beaucoup, le portier du Milan AC s'en est pris à son coéquipier en évoquant le visage conquérant de son équipe face à l'Italie ce dimanche soir (victoire 1-3). Mais pour Didier Deschamps, il ne devrait y avoir aucune polémique. Dans un second temps, le sélectionneur des Bleus en a remis une couche sur l'absence de Mbappé.

Une victoire de prestige pour bien terminer l’année. Ce dimanche soir, l’équipe de France s’est imposée face à l’Italie en Ligue des Nations. De quoi donner le sourire à Mike Maignan, qui a salué l’esprit conquérant de sa formation. « Quand on joue en équipe comme ça, quand on fait les efforts les uns pour les autres, on peut faire de grandes choses. Ce sont des prestations qu’il faut répéter et c’est digne de l’équipe de France » a-t-il confié sur TF1.

Mbappé miné par sa «relation toxique» avec le PSG ? https://t.co/4zgqyvVN1s pic.twitter.com/d22cWW1qg8 — le10sport (@le10sport) November 17, 2024

« C’est votre interprétations »

Certains y ont vu un tacle adressé à Kylian Mbappé, fantomatique en septembre dernier durant le match aller. Mais en conférence de presse, Didier Deschamps a désamorcé la polémique. « Ça, c’est votre interprétation. Je sais que dans la vie, il peut y avoir des gens négatifs, des gens tordus. Arrêtez! Mike parle avec son cœur, n’allez pas interpréter des choses » a-t-il lâché avant d’évoquer le cas Mbappé.

La nouvelle sortie de Deschamps sur Mbappé

« Si vous voulez reparler de Kylian, c’est compliqué pour lui, laissez-le tranquille et je suis convaincu qu’il retrouvera la pleine possession de ses moyens » a déclaré Deschamps.