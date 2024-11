Mercato : 4 joueurs vont signer au PSG ?

Arnaud De Kanel

A l'approche du mercato estival, les rumeurs refont surface un peu partout en Ligue 1, et plus particulièrement au PSG. Malgré une inefficacité inquiétante, le club de la capitale n'envisageait pas de recruter d'avant-centre. Deux recrues pourraient débarquer, pas plus. Mais les dirigeants devraient bien prolonger quatre joueurs.

Le PSG réalise un début de saison assez mitigé. Ultra-dominateur en Ligue 1, le club de la capitale déçoit en Ligue des champions et se retrouve en mauvaise posture, au bord de l'élimination. Les points faibles sont nombreux dans cet effectif avec plusieurs manques à des postes importants. Mais comme nous vous l'avons révélé en exclusivté sur le10sport.com, il n'y aura pas plus de deux recrues. En revanche, le PSG a bien l'intention de boucler quatre signatures prochainement.

Mbappé miné par sa «relation toxique» avec le PSG ? https://t.co/4zgqyvVN1s pic.twitter.com/d22cWW1qg8 — le10sport (@le10sport) November 17, 2024

Prolongation actée pour Vitinha

Moins en vue depuis le début de la saison, Vitinha n'en reste pas moins un taulier de l'effectif parisien. Selon RMC Sport, sa prolongation serait quasiment actée. Pas moins de trois autres prolongations seraient dans les tuyaux.

Pratiquement bouclé pour Mendes, Hakimi et Mbaye

Selon les informations dévoilées par RMC Sport, les discussions pour prolonger les contrats de Nuno Mendes, du jeune Ibrahim Mbaye, et surtout d'Achraf Hakimi, progressent à grands pas. Arrivé au club en 2021, Achraf Hakimi s'est imposé comme une pièce maîtresse du collectif parisien. Avec son rôle de vice-capitaine, derrière Marquinhos, le défenseur marocain a franchi un cap cette saison, incarnant un leadership de plus en plus affirmé. À en croire les dernières indiscrétions, le latéral droit devrait prolonger son engagement avec le PSG jusqu’en juin 2029, une décision qui confirme son importance au sein du projet parisien. Pour la direction, sécuriser Hakimi était une priorité absolue. Son influence sur et en dehors du terrain en fait un atout stratégique, et les dirigeants semblent déterminés à finaliser ce dossier dans les plus brefs délais.