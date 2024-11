Transfert à 75M€, le PSG reçoit une bonne nouvelle !

Amadou Diawara

Malgré son échec lors du dernier mercato estival, le PSG voudrait retenter sa chance avec Victor Osimhen. En effet, le club de la capitale voudrait miser sur le buteur nigérian de 25 ans la saison prochaine. En concurrence avec Galatasaray sur ce dossier, le PSG aurait une bonne raison d'être confiant.

Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, transféré librement et gratuitement au Real Madrid, la direction du PSG aurait souhaité boucler la signature de Victor Osimhen. Toutefois, le club de la capitale a dû abandonner l'idée de recruter le buteur nigérian, et ce, parce que le Napoli se montrait trop gourmand. En effet, Aurelio De Laurentiis voulait empocher un chèque d'environ 130M€ pour la vente de Victor Osimhen, soit. le montant de sa clause libératoire. Une somme jugée excessive par les hautes sphères du PSG.

Le PSG pense à Osimhen pour la saison prochaine

Pour remplacer numériquement Kylian Mbappé, le PSG a finalement enregistré l'arrivée de Désiré Doué. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a trouvé un accord avoisinant le 50M€ avec le Stade Rennais. Malgré tout, l'écurie parisienne compterait recruter un nouveau buteur pour la saison prochaine : Victor Osimhen. « Le PSG réfléchit à la saison prochaine. Il commence à repenser à Osimhen. Osimhen se relance et Naples a posé ses conditions : 75M€, quand la clause tombera en (juin) 2025. Il est clair que Galatasaray veut plus qu'un prêt, mais il n'offre pas l'argent de la clause. Si Galatasaray veut le joueur de façon permanente, il doit avoir l'obligation de payer au moins 25M€ d’avance », a annoncé le journaliste Emanuele Cammaroto lors d'un entretien accordé à Napoli Magazine Live sur les ondes de Radio Punto Zero.

Galatasaray est à la peine pour Osimhen

Sur son compte X, Florian Plettenberg a fait un nouveau point sur le cas Osimhen. A en croire le journaliste de Sky Allemagne, les hautes sphères de Galatasaray savent qu'il sera très difficile de conserver Victor Osimhen la saison prochaine. Le buteur du Napoli étant prêté jusqu'au 30 juin. Comme indiqué par Florian Plettenberg, le club turc ferait tout de même tout son possible pour boucler le transfert définitif de l'attaquant de 25 ans. Les négociations sont d'ailleurs en cours. De son côté, Victor Osimhen compterait finir la saison avec Galatasaray, comme prévu, aimant la ville, le club et les supporters de son équipe actuelle. Pour rappel, le joueur est engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec Naples.