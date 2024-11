PSG : Une star annonce son retour !

Jean de Teyssière

Cela faisait près de deux ans que Presnel Kimpembe n’avait plus joué un match. Le défenseur central du PSG a été gravement blessé au tendon d’Achille le 26 février 2023, et ce, lors d’un match face à l’OM (3-0). Dans une interview récente, le champion du monde 2018 a affirmé qu'il apercevait la lumière au bout du tunnel. Presnel Kimpembe pourrait d'ailleurs signer son grand retour avant la fin de l'année 2025.

Bientôt la fin du calvaire pour Presnel Kimpembe ! Le défenseur central du PSG, qui n’a plus joué depuis plus d’un an et demi est en mesure de retrouver les terrains. Encore un peu de patience et les supporters du PSG pourront retrouver leur Presko au top de sa forme.

«C’est la pire blessure»

Au cours d’une interview accordée à Canal +, Presnel Kimpembe est revenu sur sa longue absence suite à sa rupture du tendon d’Achille : « Non, jamais ! J'ai eu une rupture du tendon d'Achille, c'est la pire blessure, pire que les croisés pour ceux qui ne savent pas. À ce moment-là, on remet un peu tout en cause, et même si on me voit un peu comme mort, je sais que ça va revenir. Jamais de ma vie j'aurais pu penser faire 1 an et demi, presque 2 ans sans jouer, et être aussi patient. Tous les jours, je vais à l'entraînement et je ne sais pas quand je vais reprendre. La seule chose que je voulais, c’est être avec l’équipe, avec un collectif, car j’ai fait une bonne année et demie en étant tout seul à l’écart, à m'entraîner tout seul, répéter tout seul. Je m’entraînais quand l’équipe finissait, c’était toujours un roulement. J’ai réussi à faire la part des choses : rester toujours au plus proche de l’équipe en faisant les déplacements en Champions League, en allant à tous les matchs. J’ai pu apporter mon soutien, ils m’ont apporté le leur et j'ai pu continuer à rester dans cette routine d’un joueur normal. »

«Défendre les couleurs du club à 100%»

« Très bien. Très très bien. J'ai de bonnes sensations et j'ai pu reprendre les entraînements collectifs avec l’équipe, poursuit le champion du monde 2018. Cela a été une longue année. Je suis devenu patient. Sans parler de foot. Patient et j'attends juste le bon moment, la bonne heure. Quand ça va faire "ding", ça sera le moment et vous allez découvrir un nouveau Presnel. Toujours prêt à défendre les couleurs du club, à 100%, avec la même dalle, la même hargne. »