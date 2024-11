Équipe de France : Le remplaçant de Mbappé appelle Pogba !

Jean de Teyssière

Pour le deuxième rassemblement consécutif, le capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé, ne fait pas partie du groupe sélectionné par Didier Deschamps. C’est donc Ngolo Kanté qui occupe ce rôle et qui se présente en conférence de presse avant les matchs. Le milieu de terrain d’Al-Ittihad a d’ailleurs évoqué le potentiel retour de Paul Pogba en équipe de France.

La suspension de Paul Pogba est passée de 4 ans à 1 an et demi. Le milieu de terrain de la Juventus pourrait donc rejouer dès le mois de mars prochain, pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers.

Kanté capitaine à la place de Mbappé

Avec l’absence de Kylian Mbappé, non retenu par Didier Deschamps et celle d’Aurélien Tchouaméni, blessé, c’est finalement Ngolo Kanté qui porte le brassard durant ce rassemblement de novembre. Face à Israël (0-0), il a fêté sa deuxième titularisation avec ce brassard autour du bras. L’occasion pour lui de parler devant la presse et d’évoquer certains sujets.

«Si Pogba retrouvait les Bleus, ce serait top»

La réduction de la suspension de Paul Pogba a été un sujet discuté par Ngolo Kanté cette semaine, qui verrait d’un bon oeil le retour de la Pioche en sélection : « Ce serait bien pour lui, bien pour l'équipe de France. Aujourd'hui, c'est le coach qui décide, il y a une nouvelle génération. S'il pouvait retrouver les Bleus ce serait top, mais c'est le coach qui décidera. »