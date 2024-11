Real Madrid : Coup de théâtre pour ce transfert à la Mbappé

Jean de Teyssière

Le Real Madrid est en train de refaire le coup Kylian Mbappé. Alphonso Davies, latéral gauche et international canadien, est en fin de contrat en juin 2025, et le club madrilène tente de le recruter librement et gratuitement. Pour le moment, tous les voyants sont au vert, puisqu’il n’a toujours pas prolongé, et le Bayern Munich s’est presque fait une raison. Mais le Real Madrid pourrait finalement se casser les dents avec Alphonso Davies, puisque le FC Barcelone compte dans ses rangs Hansi Flick, qui entretient de bonnes relations avec l’international canadien…

L’avenir d’Alphonso Davies risque de faire couler beaucoup d’encre dans les prochaines semaines. L’international canadien est en fin de contrat en juin prochain et n’a toujours pas prolongé. Le Real Madrid tient la corde pour le recruter mais un autre club espagnol, le FC Barcelone, pourrait également rafler la mise. Les dirigeants madrilènes et barcelonais risquent de vivre des heures stressantes avec ce dossier.

Le Real Madrid intéressé par Davies

Selon Tobias Altschäffl, journaliste allemand de BILD bien informé, la situation d'Alphonso Davies au Bayern Munich est complexe, comme il l’explique pour Bernabeu Digital : « Les négociations ont été très difficiles. Davies et son agent ont demandé trop d'argent et une prime de renouvellement, c'est donc une situation difficile. Le Bayern a encore l'espoir qu'Alphonso Davies accepte une offre inférieure à ce que le joueur et son agent demandent, et je pense que le feuilleton n'est pas encore terminé. Le Real Madrid est très attiré par Davies, c'est donc une bonne option. »

Le Barça entre dans la danse

Cependant, un nouvel acteur pourrait bien bouleverser ce scénario. Altschäffl révèle : « Mais n'oublions pas Hansi Flick, qui est en quelque sorte le père de Davies. Il en a fait un grand joueur et Flick aimerait beaucoup le recruter, car il n'y aurait pas d'indemnité de transfert à payer à la fin de la saison. »