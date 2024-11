Mercato - OM : L’accord est confirmé pour Pogba !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il pourra bientôt faire son retour à la compétition et que Patrice Evra aimerait bien le voir à l’OM, Paul Pogba est sur le point de quitter la Juventus. Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2026, la Vieille Dame ne compte plus sur le milieu de terrain âgé de 31 ans et un accord a été trouvé pour la résiliation de son bail.

Les clubs intéressés pourront bientôt passer à l’action pour Paul Pogba. La suspension de l’international français (91 sélections) pour dopage a été réduite à 18 mois par le Tribunal arbitral du sport. Il pourra faire son retour sur les terrains à partir de mars 2025, mais pas avec la Juventus.

Accord confirmé entre Pogba et la Juventus

Comme indiqué par plusieurs médias et notamment par le journaliste Fabrizio Romano, la Juventus et Paul Pogba ont trouvé un accord pour la rupture de son contrat, qui court jusqu'en juin 2026. Ce que confirme TMW, le milieu de terrain âgé de 31 ans sera donc bientôt disponible sur le marché.

La réponse de Benatia sur Pogba

Lancée par Patrice Evra, Medhi Benatia a répondu à la rumeur envoyant Paul Pogba à l’OM mardi, lors de son passage dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC : « J’écoute beaucoup Rothen s’enflamme, sauf quand il y a Patrice Evra qui raconte des bêtises. On en a déjà parlé, Paul sait ce que je pense de lui, pour moi c’est un top joueur. Malheureusement, il a eu cette suspension qui nous a fait beaucoup de mal en tant que passionné de football, c’est un joueur qu’on veut voir sur le terrain. Pour l’instant, c’est un joueur de la Juventus. »