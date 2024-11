Mercato : Un crack signe à l'ASSE et déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après des années à sillonner le plat pays, Lucas Stassin a pris la décision de traverser la frontière cet été. Formé à Anderlecht, le jeune attaquant s'est engagé avec l'ASSE jusqu'en juin 2028. Mais ce transfert ne coulait pas de source. Le joueur n'avait pas prévu, initialement, de quitter Westerlo. Mais le club stéphanois a trouvé les bons mots pour le convaincre.

Dans l’urgence, l’ASSE a bouclé la signature de Lucas Stassin. Dans les ultimes instants du mercato estival, le club stéphanois a bouclé l’arrivée de l’attaquant, au fort caractère. Le joueur s’est fait connaître sur les réseaux sociaux en affichant sa confiance parfois arrogante, mais surtout son talent. C’est ce deuxième point qui a convaincu l’ASSE, à la recherche, essentiellement, de jeunes à fort potentiel.

Stassin revient sur son mercato

Lors d’un entretien accordé au Soir, Stassin est revenu sur son mois d’août. « C’était un mercato un peu bizarre en rai­son de l’Euro notamment. J’avais repris la saison avec Westerlo et tout se passait très bien. J’étais d’ailleurs prêt à faire une saison de plus dans le championnat belge, d’autant que ma dernière saison avait été ternie par une blessure » a-t-il déclaré.

Le joli coup de l'ASSE

Mais l’attaquant belge a été convaincu par le discours tenu par l’ASSE. « Puis, il y a eu de l’intérêt émanant de plusieurs clubs, à la fois en Belgique et à l’étranger. Mais c’est Saint­-Étienne qui m’a convaincu en me présentant un pro­jet clair, très précis. Le club m’a montré qu’il m’avait bien étudié, et pas seule­ment sur un seul match. Enfin, Saint­-Étienne, c’est quand même un club my­thique en France, avec une grande histoire et des supporters très chauds. Je suis content d’avoir du temps de jeu et c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles j’ai choisi Saint­-Étienne. Je savais que j’allais faire partie du projet et que cette opportunité allait m’aider à me développer comme joueur» a confié Stassin.