Mercato : Transfert à 10M€, un grand moment est attendu à l’ASSE

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Devenu le nouvel attaquant de l’ASSE l’été dernier, qui a dépensé 10M€ pour s’attacher ses services, Lucas Stassin est toujours à la recherche de son premier but avec les Verts. S’il a délivré quatre passes décisives, le buteur âgé de 19 ans a tout de même hâte de trouver le chemin des filets pour la première fois en Ligue 1.

Convoqué avec l’équipe de Belgique Espoirs lors de cette trêve internationale, Lucas Stassin en a profité pour revenir sur ses premiers pas à l'ASSE dans un entretien accordé à Le Soir. S’il s’attendait à rester à Westerlo, avec qui il avait d’ailleurs démarré la saison, et que plusieurs clubs lui ont manifesté leur intérêt, l’attaquant âgé de 19 ans a finalement choisi l’AS Saint-Etienne, convaincu par le projet présenté par le club.

Mercato - ASSE : Il a vécu un calvaire après son transfert https://t.co/Wf7Wg74ajx pic.twitter.com/72tjWPFzSh — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

« C’est quand même un club my­thique en France »

« C’est Saint­-Étienne qui m’a convaincu en me présentant un pro­jet clair, très précis. Le club m’a montré qu’il m’avait bien étudié, et pas seule­ment sur un seul match. Enfin, Saint­-Étienne, c’est quand même un club my­thique en France, avec une grande his­toire et des supporters très chauds », a confié Lucas Stassin, dans des propos relayés par EVECT. Auteur de prestations intéressantes, avec notamment quatre passes décisives à son actif, le Belge est en revanche toujours à la recherche de son premier but avec l’ASSE.

Stassin attend son premier but avec impatience

« En effet, je suis content d’avoir du temps de jeu et c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles j’ai choisi Saint­-Étienne. Je savais que j’allais faire partie du projet et que cette opportunité allait m’aider à me développer comme joueur. Pour l’ins­tant, ça se passe relativement bien. Je joue, j’ai des statistiques, mais pas encore de but. Forcé­ment, j’attends le premier car marquer a toujours une saveur particulière », a ajouté Lucas Stassin, qui estime avoir déjà fait des progrès lors de ses premiers mois en Ligue 1. « Au niveau des duels, je pense déjà avoir progressé. Mais j’ai aussi dû m’adapter à un football qui va plus vite qu’en Bel­gique, d’autant qu’aucun match n’est fa­cile ici. »