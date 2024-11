Mercato : Coup de tonnerre avorté au Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Au Real Madrid, le fait d'avoir raflé la Ligue des champions et la Liga ne semble pas suffire pour conserver un crédit important. La presse ibérique explique que l'étau se resserrerait autour de Carlo Ancelotti, d'autant plus que Xabi Alonso serait à deux doigts de lui succéder sur le banc de touche du Real Madrid. Pour autant, on n'éprouve pas un tel sentiment du côté du Bayer Leverkusen.

Entre Kylian Mbappé et Carlo Ancelotti, cela ne semble pas être la grande histoire d'amour. Et pour cause, selon Mundo Deportivo, la recrue XXL du champion d'Europe lors du dernier mercato aurait fait part de sa frustration à ses proches quant au schéma tactique privilégié par l'entraîneur du club merengue, lui qui est pour le moment cantonné à un rôle d'attaquant axial qu'il n'affectionne pas plus que ça.

Mbappé en désaccord avec Ancelotti, l'avenir du coach remis en question ?

D'ailleurs, SPORT a dernièrement dévoilé que Kylian Mbappé en aurait tout simplement assez d'être aligné à la pointe de l'attaque du Real Madrid, étant plus inspiré dans le couloir gauche. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG est témoin de la situation de plus en plus délicate dans laquelle Carlo Ancelotti se trouve de l'autre côté des Pyrénées. Relevo a exprimé un sentiment grandissant de hâte de la part du Real Madrid et si les résultats venaient à ne pas être plus positifs dans les semaines à venir, la position d'entraîneur d'Ancelotti, sous contrat jusqu'en juin 2026, serait alors plus que simplement remise en question.

«Nous n'avons pas le sentiment que Xabi pense à quitter Leverkusen»

En parallèle, Eurosport Espana a assuré jeudi que le départ de Xabi Alonso du Bayer Leverkusen serait quasiment acté pour la fin de la saison. Sa prochaine destination ne serait autre que le Real Madrid. Milieu de terrain du champion d'Allemagne, Robert Andrich assure à Sky Deutschland que l'ex-joueur du Real Madrid ne prépare pas sa sortie. « Nous n'avons pas le sentiment que Xabi pense à quitter Leverkusen. Il y a toujours des rumeurs sur les joueurs et dès qu'il s'agit d'un entraîneur, c'est encore plus célébré. Il nous donne le sentiment qu'il est toujours au top avec notre équipe et qu'il veut encore accomplir beaucoup de choses avec le club ». Le décor est planté.