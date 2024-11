Transfert à 100M€ pour oublier Mbappé, erreur fatale du PSG ?

Axel Cornic

Le dernier mercato estival a vu le Paris Saint-Germain se casser les dents sur le verrou mis en place par le Napoli, autour de Khvicha Kvaratskhelia. Ce dernier semblait être l’élu pour remplacer un Kylian Mbappé parti au Real Madrid, mais même des offres très importantes n’ont pas suffi à faire bouger les choses.

Depuis quasiment un an, le PSG clame haut et fort ne plus vouloir miser sur les stars. C’était pourtant le plan cet été, pour remplacer un certain Kylian Mbappé ! Tout au long du mercato, les médias italiens ont en effet parlé d’un véritable bras de fer avec le Napoli, pour boucler le transfert de Khvicha Kvaratskhelia.

Mbappé : Hanouna révèle un nouveau clash au PSG ! https://t.co/bnESGS9wV3 pic.twitter.com/ZpKWlHCwh7 — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

Le PSG a tout essayé pour Kvaratskhelia

Ce n’est pourtant pas faute d’y avoir mis le prix ! De l’autre côté des Alpes on assure que le PSG serait monté jusqu’à 100M€ pour l’ailier géorgien. Certaines sources parlent même d’une offre de 220M€ pour un package avec Kvaratskhelia et son coéquipier Victor Osimhen, mais rien à faire, puisque le président Aurelio De Laurentiis a tout refusé en bloc.

Ce faux pas qui aurait agacé le Napoli

D’après les informations de Il Corriere dello Sport, le PSG devrait se mordre les doigts. Le quotidien explique en effet que le président du Napoli aurait été grandement agacé par le fait de voir les Parisiens discuter directement avec l’entourage de Khvicha Kvaratskhelia, au lieu de lui en parler d’abord. C’est à partir de là qu’il aurait décidé de ne pas prendre en compte la moindre offre pour sa star.