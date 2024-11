Mercato - PSG : Une nouvelle offre est dégainée en Italie !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fortement intéressé par le profil de Khvicha Kvaratskhelia depuis l'été dernier, le PSG ne lâche pas l'affaire avec l'attaquant géorgien de Naples. Mais de son côté, le club italien fait actuellement son maximum pour prolonger le contrat de son phénomène et vient de lui formuler une nouvelle offre comprenant un salaire annuel de 5M€ par an, hors bonus.

Le PSG peut-il encore y croire pour Khvicha Kvaratskhelia (23 ans), le phénomène géorgien du Napoli ? Déjà positionné sur ce dossier lors du dernier mercato estival, le club de la capitale semble toujours autant déterminé à faire venir l'ailier gauche au Parc des Princes. Mais de son côté, la direction de Naples serait prête à de gros sacrifices financiers pour continuer de tenir Kvaratskhelia à distance du PSG.

Naples dégaine un nouveau contrat pour Kvaratskhelia

Selon les révélations du quotidien italien Il Mattino, Naples s'active pour prolonger au plus vite le contrat de Khvicha Kvaratskhelia et lui aurait formulé une nouvelle offre avec un bail courant jusqu'en 2029, et comprenant un salaire progressif de 5M€ par an (hors bonus).

Bonne nouvelle pour le PSG ?

Le média italien laisse toutefois bon espoir au PSG dans ce dossier étant donné qu'un accord est encore loin d'être trouvé entre Naples et son attaquant géorgien. L'entourage de Kvaratskhelia réclame en effet un salaire de minimum 8M€ par an aux dirigeants napolitains, ainsi qu'une clause libératoire de 80M€. Affaire à suivre...