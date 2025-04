«L'amour rend aveugle» : Trompée par Adil Rami, une célébrité sort du silence !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans l'émission "Les Traîtres", Adil Rami, champion du monde 2018, a été contraint de contribuer à l’élimination d'Adeline Toniutti, avec qui il avait pourtant noué une connexion sincère. Cette trahison, nécessaire pour préserver son rôle dans le jeu a fait craquer l’ancien joueur de l’OM, mais la chanteuse ne lui en tient pas rigueur aujourd’hui.

Adil Rami ne s’en était peut-être pas rendu compte en arrivant sur le lieu du tournage, mais sa participation à l’émission « Les Traîtres » n’a pas été qu’une partie de plaisir ! Jeudi soir, on a vu le champion du monde 2018 tourmenté au moment de voter contre Adeline Toniutti, avec qui une « vraie connexion » s’était faite. En larmes, Adil Rami a ainsi dû contribuer à son élimination pour préserver son identité de « traître ».

En larmes, Adil Rami sacrifie Adeline Toniutti

« Je n'ai pas le choix, c'est une manière de dire à tout le monde : 'Je joue le jeu'. Je m'allie aux loyaux pour ne pas attirer les soupçons, a-t-il expliqué, ne parvenant pas à contenir ses larmes. J'ai honte parce qu'elle s'est battue toute la journée (pour ne pas être éliminée, ndlr). Je ressens de la culpabilité, je me dis que je lui fais du mal ».

« Je ne lui en veux pas »

La chanteuse a donc quitté l’aventure après avoir été trompée par une personne de confiance. Interrogée par Télé-Loisirs au lendemain de la diffusion du programme, Adeline Toniutti est revenue sur sa relation avec l’ex-footballeur, et la trahison de ce dernier. « Disons que j'ai été charmée de manière consentante, a-t-elle confié concernant ce lien particulier créé durant le tournage. Adil était toujours en train de me charmer, de me chercher, peut-être qu'il avait simplement envie de faire craquer la rouquine un peu rock qui chante. [Elle rit.] On s'est tout de suite très bien entendu. La trahison ? Je me suis dit que l'amour rend aveugle ! [Elle rit.] Dès que l'on met en jeu des sentiments, de l'amitié, du cœur, on prend un risque. Cette histoire montre encore une fois que je me suis fait berner par un homme. Mais je ne lui en veux pas. Il devait se couvrir, ce n'est un jeu et j'avais conscience que je pouvais y laisser des plumes. »