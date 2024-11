Deschamps insulté au téléphone avant son transfert à l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2009, Souleymane Diawara quittait les Girondins de Bordeaux pour rejoindre l’OM. Un transfert qui a alors permis au défenseur central sénégalais d’intégrer l’effectif de Didier Deschamps. Un entraîneur que Diawara n’avait d’ailleurs pas manqué d’insulter quelques jours avant sa signature. En effet, l’ancien joueur de l’OM a livré une anecdote plutôt amusante à propos de l’actuel sélectionneur de l’équipe de France.

Formé au Havre, Souleymane Diawara a par la suite eu la possibilité de porter le maillot de Sochaux Charlton, Bordeaux, l’OM et de l’OGC Nice. C’est en 2009 que l’international sénégalais avait quitté les Girondins pour rejoindre le sud de la France et le club phocéen, alors entraîné par Didier Deschamps. Diawara a d’ailleurs une anecdote plutôt insolite à ce propos et pour Ange GR, il a ainsi raconté comment il a insulté Didier Deschamps juste avant de s’engager.

« Vas te faire enc**er »

Comment Souleymane Diawara en est donc arrivé à insulter Didier Deschamps au téléphone ? L’ancien joueur de l’OM a alors expliqué : « Mon agent m’appelle et me dit que Deschamps va m’appeler, mais il ne m’a pas dit quand. Donc Deschamps m’appelle et je n’ai pas reconnu la voix de Deschamps. Une fois j’avais fait le coup à Le Tallec, il devait aller dans un club et moi je l’ai appelé et je me suis fait passer pour le directeur sportif, il était à fond dedans. Je pars en cacahuète, les insultes fusent et on part en fou rire. Et moi quand Deschamps m’appelle, je ne reconnais pas sa voix et je dis : « Anthony, vas te faire enc**er ». Je l’insulte et je raccroche. Alors que c’était Didier Deschamps, je n’avais pas capté ».

« Il a rigolé »

Heureusement pour Souleymane Diawara, Didier Deschamps ne l’a clairement pas mal pris. « Et là mon agent m’appelle : « Espèce de fou, c’est Deschamps ». Je croyais c’était Le Tallec qui me faisait une blague. Et quand Deschamps m’appelle, je lui dis : « Coach, je suis désolé ». Il a rigolé. C’est une bombe atomique Deschamps. Il m’a dit qu’il n’y avait pas de problème. Mon agent avait appelé José Anigo pour lui expliquer », a ajouté l’ancien joueur de l’OM.