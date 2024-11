Il débarque à l’OM et prépare déjà son futur transfert ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Courtisé lors du dernier mercato estival, Lilian Brassier a quitté Brest pour s’engager avec l’OM. Prêté avec option d’achat, le défenseur central devrait à terme devenir définitivement un joueur marseillais. Mais voilà que Brassier pourrait ne pas s’éterniser dans le sud de la France. En effet, en rejoignant l’OM, il pourrait avoir une idée derrière la tête.

Malgré la Ligue des Champions à Brest, Lilian Brassier a préféré aller à l’OM, qui ne joue pourtant pas de Coupe d’Europe. Un choix fort de la part du joueur de 25 ans. Prêté avec option d’achat, Brassier devrait prochainement être transféré définitivement à Marseille. Mais voilà qu’avec cette signature à l’OM, le joueur de Roberto De Zerbi pourrait déjà voir plus loin dans sa carrière…

« Une éventuelle porte ouverte pour l’étranger plus tard »

Et si Lilian Brassier préparait déjà un futur transfert ? Pour Le Phocéen, Alexis Czaja a évoqué la signature du joueur de Brest à l’OM. Et à propos de ce choix, le journaliste de Ouest France a notamment expliqué : « Rejoindre un grand club de Ligue 1, c’est un palier supérieur, tout en restant dans un environnement qu’il connaît. C’est un choix réfléchi et intelligent, avec une éventuelle porte ouverte pour l’étranger plus tard ».

« Ce choix semble logique dans son parcours »

Il a également confié concernant l’arrivée de Lilian Brassier à l’OM : « Cet été, il y avait encore des offres de plusieurs clubs, donc c’était un peu surprenant de le voir choisir Marseille, d’autant qu’il n’y avait pas de compétition européenne cette saison-là pour le club. Mais en même temps, ce choix semble logique dans son parcours ».