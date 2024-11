Lionel Messi fait une demande à un joueur de l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Capitaine de l'OM cette saison, Leonardo Balerdi subit un peu la déroute de son équipe à domicile en ce moment, battue 3 à 1 par Auxerre le week-end dernier. Le défenseur de 25 ans est actuellement présent avec l'équipe d'Argentine qui affronte le Paraguay dans la nuit de jeudi à vendredi et il a réalisé de belles choses à l'entraînement. D'ailleurs, il est content de retrouver Lionel Messi en sélection qui lui prodigue de bons conseils.

Elément central de l'effectif marseillais, Leonardo Balerdi a réalisé un magnifique geste technique pour marquer un but à l'entraînement avec l'Albiceleste, une belle manière de se rattraper après le match face à Auxerre. Il profite de ce rassemblement en sélection pour retrouver Lionel Messi avec joie. Celui-ci lui a indiqué la solution pour briller avec le maillot de l'Argentine.

Mercato : L’OM transfère un fan pour jouer avec Rabiot ? https://t.co/xGww1jW0vD pic.twitter.com/2Ty0vBqpDT — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

« Il vous demande toujours de vous donner à 100% »

Présent également lors de ce rassemblement de l'Argentine pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Lionel Messi est évidemment vu comme une grande référence pour ses coéquipiers. « Leo Messi me demande évidemment d'être calme et de jouer de la même manière que je le fais en club, c'est la règle. Et puis, évidemment, il faut s'adapter à l'adversaire. Cela dépend de l'adversaire, cela dépend de l'entraînement, mais il vous demande toujours de vous donner à 100%, d'essayer de jouer de la même manière qu'en club pour que vous puissiez vous établir ici durablement » explique Leonardo Balerdi au micro de BeIN SPORTS.

Balerdi retrouve le sourire

Très déçu et touché par la défaite de l'OM face à Auxerre le week-end dernier, Leonardo Balerdi pourrait retrouver des couleurs en sélection. L'Argentin a honoré sa troisième sélection le mois dernier face au Venezuela, lui qui a connu une déception en ne faisant pas partie de la liste finale de l'Albiceleste pour la Copa América.