Adil Rami - Tensions dans Danse avec les stars : Elle balance sur les coulisses !

Cette année encore, des rumeurs ont fait état d’une ambiance parfois pesante dans les coulisses de la 14e saison de l’émission "Danse avec les stars" à laquelle participent notamment l’ancien footballeur Adil Rami et le médaillé olympique de natation Florent Manaudou. Cependant, la chanteuse Julie Zenatti, dernière éliminée en date, dresse un constat différent.

Comme à chaque saison de "Danse avec les stars", des rumeurs circulent sur l’ambiance régnant en coulisse. Il y a quelques semaines, l’attitude de Claude Dartois, contrastant avec celle des ex-sportifs Adil Rami et Florent Manaudou, était notamment pointée du doigt par une source interne, rapportée par le magazine people Public : « Il fait un peu le mariole face à de grosses stars comme Adil ou Florent, qui sont restés très simples et n’en font pas des caisses, témoigne une source. Les candidats moins connus imposent et refusent des trucs aux équipes. Ce qui leur complique la tâche ».

Malaise dans l’émission "Danse avec les stars" ?

Julie Zenatti s’est également retrouvée au cœur des rumeurs, accusée d’avoir créé une mauvaise ambiance en interne. « Elle est un peu moins souriante ces derniers jours, elle est dans la compétition et consacre moins de temps aux conversations entre candidats », confiait récemment une source proche de la production à Public. Un technicien de plateau confirmait : « Julie est plus distante avec les équipes et ne mange pas avec les autres à la cantine. Elle répète toute seule, s’est détachée et à l’arrivée, ce sont aussi les autres qui se sont éloignés. »

« J’ai rencontré des gens géniaux »

Interrogée par Le Parisien après sa sortie, la chanteuse a pu rétablir sa vérité, affirmant que l’ambiance entre les candidats du programme de TF1 était saine : « J’ai rencontré des gens géniaux. C’était la colo de vacances. Il y avait une entente vraiment magique parce qu’on a tous accepté d’être complètement vulnérables et mis à nu dans cette émission. On était dans la même galère (rires). Ne plus les voir et ne plus pouvoir me marrer avec eux, c’est ce qui va me manquer le plus d’ailleurs. Hier soir, j’étais vraiment triste car je quittais mes copains. »