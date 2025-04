Antoine Dupont - Iris Mittenaere : En plein break, il officialise sa nouvelle aventure !

Amadou Diawara

Connu pour avoir participé à plusieurs saisons de Danse avec les Stars, notamment avec son ex Ines Mittenaere, Anthony Colette a décidé de se tenir éloigné des parquets pendant quelque temps. En effet, le jeune homme de 30 ans a annoncé qu'il se lançait sur Twitch pour un rendez-vous quotidien.

Salarié récurrent de Danse avec les Stars, Anthony Colette a participé à la saison 9 du programme avec Iris Mittenaere. Devenu très proche de la miss France et Univers 2016 au fil des semaines, le danseur professionnel a fini par vivre une aventure amoureuse avec elle. Désormais séparés, Iris Mittenaere et Anthony Colette ont tous les deux refait leur vie. La première étant en couple avec Antoine Dupont, la star du XV de France, tandis que le second est en pleine idylle avec Giulia Caillaud, ex-maquilleuse de DALS.

Anthony Colette fait une pause avec la danse

Sur son compte Instagram, Anthony Colette a fait une grande annonce sur sa vie professionnelle ce dimanche après-midi. En effet, le jeune homme de 30 ans a décidé de faire un break avec la danse et de tenter une nouvelle expérience sur Twitch.

«Vous pouvez me retrouver sur Twitch tous les jours»

« Ça fait un petit moment maintenant que je danse. Mais là, je vais faire une pause, une vraie pause. Pour combien de temps ? Je n'en ai aucune idée. De découvrir un autre rythme. (Et, soyons honnêtes, de laisser mon dos tranquille). J’ai envie de me consacrer à tout autre chose. Et il y a un truc qui me trotte dans la tête depuis un moment. Le streaming. Alors je vous le dis, à partir de demain 8 heures, vous pouvez me retrouver sur Twitch, tous les jours, en direct, avec vous (sauf le week-end hein…). J’ai envie de créer, partager, tester plein de trucs. J’aime trop cette liberté... », a écrit Anthony Colette.