Transfert de Mbappé : Le Real Madrid va refaire le coup !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Un an plus tard, le club présidé par Florentino Pérez devrait finaliser un nouveau coup XXL à 0€ ; et ce, avec Trent Alexander-Arnold, qui est dans sa dernière année d'engagement avec Liverpool.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a claqué la porte du Parc des Princes. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'écurie rouge et bleu, la star de 25 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid, le club de ses rêves.

Mercato : Le PSG veut virer son maillon faible ! https://t.co/UmHuWa6CkK pic.twitter.com/nqKAcIGiq5 — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

Alexander-Arnold va rejoindre le Real Madrid cet été

Après Kylian Mbappé, le Real Madrid voudrait boucler un autre transfert XXL à 0€. Conscient que Trent Alexander-Arnold est en fin de contrat le 30 juin avec Liverpool, le club merengue souhaiterait le recruter librement et gratuitement cet été.

Alexander-Arnold ne veut pas quitter Liverpool en janvier

D'après les indiscrétions de Relevo, Trent Alexander-Arnold est la cible prioritaire du Real Madrid au poste de latéral droit. Alors qu'ils auraient lancé les négociations avec le joueur, les dirigeants de la Maison-Blanche envisageraient un transfert cet été. A en croire le média espagnol, Florentino Pérez n'exclurait pas de formuler une offre pour Trent Alexander-Arnold dès le mois de janvier. Toutefois, le président du Real Madrid estimerait que ce transfert est presque impossible à boucler lors du prochain mercato hivernal. Si Trent Alexander-Arnold refuserait de prolonger avec Liverpool, il voudrait quitter Anfield de la meilleure manière possible : avec un trophée et pas en milieu de saison. Ainsi, le latéral droit 26 ans devrait rejoindre le Real Madrid le 1er juillet.