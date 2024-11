Absence de Mbappé : Un problème dénoncé avec son successeur

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce jeudi, l'Equipe de France a rendez-vous pour son 5ème match de la phase de groupes de Ligue des nations face à Israël au Stade de France. Pour ce dernier rassemblement de l'année, Didier Deschamps a décidé de ne pas faire appel à Kylian Mbappé, lui dont l'absence lors de la dernière convocation a fini par faire polémique. Le sélectionneur a donc désigné N'Golo Kanté comme capitaine des Bleus pour les deux matches à venir, une décision qui n'enchante pas Daniel Riolo.

Capitaine des Bleus à la suite de la retraite internationale de Hugo Lloris, Kylian Mbappé n'a pas été convoqué, sûrement en raison de la polémique qui a éclaté lors du dernier rassemblement. Comme Aurélien Tchouaméni est également absent, Didier Deschamps a fini par porter son choix sur N'Golo Kanté pour le remplacer mais ce choix n'enchante pas Daniel Riolo qui trouve qu'il aurait pu choisir un autre joueur plus en forme.

« Il a décidé de quitter le grand football professionnel »

Depuis 2023, N'Golo Kanté évolue au club d'Al-Ittihad en Arabie saoudite loin des projecteurs. Le milieu défensif de 33 ans a fait un retour tonitruant en Equipe de France lors de l'Euro l'été dernier, lui permettant de retrouver une place centrale dans l'effectif de Didier Deschamps. « Kanté capitaine. Je suis désolé, les dernières sorties de Kanté, on a bien vu qu’on n’était plus en présence d’un joueur de top niveau. Même s’il a toujours énormément de très bonne volonté et que c’est un joueur qu’on aime. Mais il n’est plus au top niveau. Je ne sais pas ce qu’il peut faire en équipe de France et qui plus est capitaine. Il a décidé de quitter le grand football professionnel. Ça veut dire que tu n’as personne en qui avoir confiance pour être obligé de le reprendre alors qu’il a quitté l’Europe et en plus tu lui donnes le brassard. Je n’ai rien contre lui, je trouve que ça traduit une forme de manque de décision ou pire un manque de réservoir » nuance toutefois Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.

Kanté prêt

Présent en conférence de presse à la veille du match face à Israël ce mercredi, N'Golo Kanté s'est dit prêt à assumer ce nouveau rôle en l'absence de Kylian Mbappé. Pour rappel, les Bleus n'ont besoin que d'un match nul pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue des nations face aux Israéliens, qui n'ont toujours pas décroché le moindre point.