Mbappé : Le boss du Real Madrid en colère, Hanouna fait une révélation

Chaque jour qui passe, de nouvelles polémiques éclatent autour de Kylian Mbappé. Ces dernières heures, c’est sa présence à Paris aux côtés d’Achraf Hakimi qui a fait vivement réagir. En effet, un cliché où on pouvait apercevoir une chicha en arrière-plan n’a clairement pas plu aux fans du Real Madrid. Le cas Mbappé fait ainsi de plus en plus parler et ça commencerait à taper sur les nerfs de Florentino Pérez.

Président du Real Madrid, Florentino Pérez cherche depuis des années à s’offrir Kylian Mbappé. Un caprice qu’il a enfin pu réaliser cet été après de nombreux échecs. En effet, à 25 ans, le Français a posé ses valises chez les Merengue, où on attendait beaucoup de lui. Toutefois, pour le moment, Mbappé déçoit et les polémiques commencent à s’accumuler.

« Il parait que le président du Real Madrid commence à être un peu énervé »

Auteur de performances sportives décevantes, Kylian Mbappé est également au coeur de nombreuses affaires extra-sportives depuis son arrivée au Real Madrid. Et voilà que cela commencerait à agacer Florentino Pérez. En effet, sur le plateau de TPMP, Cyril Hanouna a fait savoir : « Mbappé ? Il parait que le président du Real Madrid commence à être un peu énervé ».

« Là au club, ils sont dégoûtés »

Longtemps désiré au Real Madrid, Kylian Mbappé donnerait déjà des regrets à plus d’un au sein du club merengue. C’est ce qu’avait notamment révélé Romain Molina, assurant ainsi à propos du Français : « Ils regrettent de l'avoir fait venir. Je le garantis. Ils regrettent. Ce n'est pas du tout ce qu'ils attendaient. (…) Là au club, ils sont dégoûtés ».