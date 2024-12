Kylian Mbappé : Le PSG annonce une bataille de plusieurs années

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parti du PSG cet été, Kylian Mbappé n’en a pas fini avec le club de la capitale. En effet, l’international français réclame toujours 55M€ en guise de salaires et primes impayés. Alors que Mbappé vient d’ailleurs de saisir la commission juridique de la LFP, le club de la capitale est prêt à faire durer le dossier pendant de longues années.

Kylian Mbappé veut les 55M€ que le PSG lui devrait et pour cela, il emploie tous les moyens nécessaires. Ainsi, ce lundi, il a été annoncé que le joueur du Real Madrid avait entamé une nouvelle procédure. En ce sens, Mbappé a saisi la commission de discipline de la Ligue de football professionnel pour « défaut de paiement de primes et salaires ».

Le PSG s’en remet au conseil des prudhommes

Le fait est que pour le moment, le PSG ne veut pas régler ces 55M€, estimant que c’est au conseil des prudhommes de trancher. Cela pourrait alors durer des années et le club de la capitale est prêt pour cela comme il l’a expliqué au Figaro : « Le tribunal du travail EST compétent, et entendra et acceptera tous les arguments du PSG, et décidera que les parties doivent trouver un accord ».

« Cela prendra des années »

« Cela prendra des années et nous en serons au même point dans deux ans qu’aujourd’hui, c’est-à-dire que Mbappé doit trouver un accord. S’il veut aller au tribunal pendant deux ans pour ne pas gagner, pas de problème, nous le verrons là-bas », a poursuivi le PSG.