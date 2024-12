Barcola, Dembélé… Tension maximale au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La première crise de résultats semble avoir fragilisé la cohésion de groupe. Au PSG, les premières critiques sur la méthode et la personnalité de Luis Enrique se font entendre. Certains joueurs sont plus remontés que d'autres. Comme indiqué par Daniel Riolo, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola feraient partie des mécontents.

Nasser Al-Khelaïfi le présente à chacune de ses interventions comme l’homme de la situation. Au fils des mois, Luis Enrique a pris une place prépondérante dans le projet du PSG, au point même d’agacer certains joueurs. Le technicien espagnol assume ses choix parfois très peu compréhensibles. Selon L’Equipe, les décisions de laisser Milan Skriniar ou Randal Kolo Muani sur le banc laissent pantois une bonne partie du vestiaire.

PSG : Tensions avec Luis Enrique, les coupables sont désignés en direct ! https://t.co/YVXmul6zlI pic.twitter.com/GYK06piTvm — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

Divorce annoncé avec Dembélé

Par ailleurs, le quotidien a aussi évoqué des tensions entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé, qui peine à comprendre sa non-titularisation face à Nantes samedi soir. « Dans les vestiaires, la moitié ne peut plus le blairer. La rupture avec Dembélé est consommée » a confié Daniel Riolo au micro de l’After Foot. Un autre soldat de Luis Enrique commencerait à le lâcher, et pas n’importe lequel.

« Barcola s'est retourné contre lui »

Longtemps apprécié, Bradley Barcola commencerait aussi à se plaindre. « Le chouchou Barcola s'est retourné contre lui » a déclaré Riolo sur RMC. La pression monte autour de Luis Enrique.