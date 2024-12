«Il l’a perdu», divorce au PSG entre Dembélé et Luis Enrique ?

Alexis Brunet

Les relations entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé seraient en train de considérablement se refroidir. L’entraîneur parisien a encore une fois décidé de ne pas titulariser son attaquant face au FC Nantes, et cela quelques jours après son expulsion face au Bayern Munich. En privé, un connaisseur du vestiaire affirme que l’Espagnol a déjà perdu son joueur.

Depuis le début de la saison, Luis Enrique a souvent eu de légères frictions avec Ousmane Dembélé. Le 1er octobre dernier, l’entraîneur du PSG avait notamment décidé de se priver de l’attaquant pour le déplacement à Arsenal, lui reprochant d’être arrivé en retard à l’entraînement. Dernièrement, un nouvel épisode vient alimenter le conflit relatif entre les deux hommes.

Dembélé sur le banc face au FC Nantes

Mardi soir dernier, le PSG était confronté au Bayern Munich en Ligue des champions. À cette occasion, Luis Enrique avait décidé de faire confiance à Ousmane Dembélé. Malheureusement pour les Parisiens, l’attaquant de 27 ans n’a pas brillé offensivement et pire, il a été exclu pour avoir écopé d’un second carton jaune, peu avant l’heure de jeu. Lors du match suivant, face au FC Nantes samedi soir, Luis Enrique avait décidé de mettre le champion du monde 2018 sur le banc. Selon L’Équipe, on pouvait voir dans ce choix une sorte de punition du tacticien espagnol envers son joueur, à cause de sa prestation face aux Bavarois.

« Je pense qu'il l'a perdu »

Ce genre de décision aurait de quoi agacer Ousmane Dembélé. Toujours selon L’Équipe, l’attaquant n’avait déjà pas compris pourquoi il avait été privé du déplacement face à Arsenal, alors que d’autres joueurs étaient également arrivés en retard à certains entraînements. De plus, le champion du monde s’interrogerait sur le jeu proposé par le coach du PSG, qui est selon lui trop prévisible et stéréotypé. « Je pense qu'il l'a perdu », révèle même dernièrement un connaisseur du vestiaire parisien interrogé par le quotidien sportif.