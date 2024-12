PSG : Luis Enrique pète les plombs et dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une semaine à oublier pour le PSG. Après sa défaite sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des champions mardi soir (0-1), le club parisien a été incapable de faire mieux qu'un match nul face au FC Nantes. Au coup de sifflet final, Luis Enrique a laissé exploser sa colère, envoyant un grand coup de pied dans sa gourde. En conférence de presse, il a évoqué cette nervosité.

La fin d’année 2024 est laborieuse pour le PSG, incapable de jouer les premiers rôles en Ligue des champions, mais aussi de battre une équipe qui restait sur quatre défaits consécutives en Ligue 1. Le club parisien n’est pas parvenu à se rassurer en battant le FC Nantes ce samedi (1-1) et ce résultat a provoqué la colère de Luis Enrique, qui n’a pas hésité à asséner un grand coup de pied dans une gourde. Toute la rage du coach parisien transparaissait dans ce geste. Mais en conférence de presse, l’entraîneur du PSG a dédramatiser ce geste.

« J’ai eu besoin de me défouler »

« Je crois que j’ai été dans mon style habituel sur la touche, mais j’ai eu besoin de me défouler une seconde. On a fait une partie complète concernant la domination, la création d’occasions de but, la manière dont nous avons défendu. Mais encore une fois il faut marquer des buts, pas juste créer des occasions. En ce sens, c'est frustrant pour les joueurs, pour moi, pour tout le monde. Mais il n’y a qu’un seul chemin: insister, insister, insister, insister, insister, insister jusqu’à la fin » a confié Luis Enrique.

Luis Enrique ne se laisse pas abattre

Selon lui, seule la confiance fait défaut à son équipe. « Quand on prépare un match, on imagine un plan pour créer 5-6 occasions pour gagner le match. C’est ce qu’on a fait ce soir, 5 occasions claires en première mi-temps. 2 ou 3 claires en deuxième. L’adversaire a fait une très belle action et a marqué. Mais ils ont tiré deux fois au but de manière cadrée. Qu’est-ce qui manque? Un peu ce qui se voit. Un peu plus de confiance, un peu plus de clarté, un peu plus de précision, un peu plus de foi. Plein de choses peuvent rentrer en compte pour gagner en confiance et faire le nécessaire pour marquer. Mais je le répète nous continuerons à insister. » a-t-il lâché en conférence de presse.