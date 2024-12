PSG - Real Madrid : En plein calvaire, Mbappé a-t-il pris la bonne décision ?

La rédaction

Kylian Mbappé a fait le choix de signer au Real Madrid par le biais de son statut d'agent libre en fin de saison dernière à son départ du PSG. Une décision qui aurait pu et aurait dû avoir lieu deux années plus tôt du point de vue de Kevin Diaz. Le consultant de RMC a pointé du doigt le mauvais timing de Mbappé en rejoignant la Casa Blanca cet été, moment où le projet a totalement changé et pas en faveur du capitaine de l'équipe de France. Kylian Mbappé s'est-il trompé ? C'est notre sondage du jour !

Dimanche dernier, Kylian Mbappé retrouvait le chemin des filets après une période de disette longue de 5 matchs et de plus d'un mois sur la pelouse de Leganes. Toutefois, cela n'a pas vraiment permis à la recrue phare du Paris Saint-Germain de repartir de l'avant. Mercredi soir, Mbappé était attendu au tournant à Anfield pour le choc de la 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions et qui plus est en l'absence de Vinicius Jr blessé aux ischios-jambiers de la jambe gauche.

Real Madrid : «Indigne», la grosse sortie sur Mbappé ! https://t.co/AD0TKkri7s pic.twitter.com/eC42zl9zAg — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

«Il a laissé la place à Vinicius qui a enclenché le bouton et est devenu l'un des meilleurs au monde»

Cependant, Kylian Mbappé n'a pas répondu présent. Au contraire, alors que Lucas Vazquez avait obtenu un penalty qui aurait pu permettre à la Casa Blanca de revenir à 1 partout après l'ouverture du score d'Alexis Mac Allister, Mbappé n'a pas transformé le penalty qui aurait pu tout changer. Le capitaine de l'équipe de France se trouve dans une phase dépressive selon l'éditorialiste de RMC Daniel Riolo.

Vendredi soir, pendant l'After Foot, Kevin Diaz a souligné une cascade de mauvais choix et d'épisodes qui ont desservi à Mbappé au moment de son arrivée au Real Madrid, annoncée le 3 juin dernier. « Ce qui est complètement fou pour Mbappé, et c'est quelqu'un d'intelligent donc il doit se le dire, c'est que non seulement il a raté le train il y a deux ans et en plus il a laissé les clés du camion à un mec qui est devenu le meilleur attaquant du monde. Il y a 2 ans, Vinicius était quasiment nulle part. Il a laissé la place à Vinicius qui a enclenché le bouton et est devenu l'un des meilleurs au monde ».

«Il ne s'est pas aidé avec son choix cataclysmique de rester au PSG»

Le 21 mai 2022, Kylian Mbappé se présentait aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi sur la pelouse du Parc des princes avec un maillot 2025 pour annoncer sa prolongation de contrat. Au passage, Mbappé a snobé l'offre contractuelle du Real Madrid. Un choix calamiteux d'après le consultant de RMC Kevin Diaz au vu de l'état du Real Madrid dans lequel il est arrivé.

« Derrière, il perd Toni Kroos, il a un Luka Modric avec deux ans de plus, il a deux trois blessures dans l'équipe qui fait qu'elle est moins forte que l'année dernière et ils ont une pression abyssale parce que l'année dernière le Real a tout gagné. Donc en fait, il n'y a rien qui va dans son sens. Si tu ajoutes toutes les affaires extrasportives, il ne s'est pas aidé avec son choix cataclysmique de rester au PSG ».

Kylian Mbappé a-t-il fait le bon choix en choisissant de signer au Real Madrid à l'intersaison ? Est-ce un problème de timing ?