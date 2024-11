Le PSG célèbre un grand retour !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Victime d’une fracture de la cheville le 16 août dernier, Gonçalo Ramos est de retour aux affaires. Entré en jeu mardi soir sur la pelouse du Bayern Munich, le numéro 9 parisien est titulaire ce soir pour la réception du FC Nantes. D’ailleurs, l’international Portugais a été célébré par le public du PSG.

Le PSG se trouve face à un tournant de sa saison. Si en Ligue 1, tout roule pour les Parisiens, en Ligue des Champions, Paris va vite devoir se ressaisir. Et pour les prochaines échéances, Luis Enrique et son staff peuvent compter sur les retours de Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, et de Gonçalo Ramos.

Ramos de retour au PSG

Titulaire pour le premier match de la saison face au Havre (4-1 le 16 août dernier), l’avant-centre portugais avait subi une terrible fracture de la cheville. Opéré dans la foulée, Gonçalo Ramos est de retour aux affaires. Présent dans le groupe face à Toulouse vendredi dernier, l’attaquant de 23 ans a rejoué avec le PSG mardi soir contre le Bayern Munich.

Le Portugais acclamé par le Parc des Princes

Luis Enrique n’aura pas attendu bien longtemps avant de le remettre dans le bain, puisque l’ancien de Benfica est titulaire ce samedi soir face au FC Nantes. Au moment de l’annonce de son nom par le speaker du Parc des Princes, Gonçalo Ramos a été acclamé par les supporters du PSG.