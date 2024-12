Mercato - PSG : Luis Enrique va devoir «rendre des comptes» ?

Thomas Bourseau

Depuis la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur du PSG le 5 juillet 2023, Luis Campos et le technicien espagnol travaillent de concert afin de mener à bien le projet sportif imaginé par Nasser Al-Khelaïfi, à savoir le développement des jeunes talents et l'absence de superstars. Néanmoins, ayant les mains libres dans la conception de l'effectif, Campos et Enrique auront des comptes à rendre selon Jérôme Rothen en cas d'échec en Ligue des champions.

Nasser Al-Khelaïfi l'a annoncé le jour de l'inauguration du Campus PSG le 21 novembre dernier : le président du PSG entend bien témoigner des prolongations de contrat de Luis Enrique et de Luis Campos. Pour rappel, les engagements contractuels de l'entraîneur du PSG et du conseiller football du club parisien arriveront à expiration le 30 juin prochain.

Le PSG veut sceller les avenirs de Luis Enrique et de Luis Campos

En ce qui concerne Luis Enrique, un accord total aurait déjà été convenu entre les différentes parties pour qu'il soit maintenu pour deux saisons supplémentaires jusqu'à l'été 2027 comme affirmé par le journaliste Abdellah Boulma. Le Parisien a pour sa part confié début novembre que Luis Campos bénéficierait d'une offre de prolongation de contrat de la part de ses dirigeants. Mais est-ce la bonne solution de blinder les deux têtes pensantes du projet sportif du Paris Saint-Germain si jamais un échec XXL avait lieu à la fin de la saison régulière de Ligue des champions avec une non qualification pour la phase à élimination directe ?

«Al-Khelaïfi fait confiance à deux personnes pour le sportif : Luis Enrique et Luis Campos. C'est sur eux qui faut taper»

Ex-joueur du PSG et actuel consultant pour RMC, Jérôme Rothen a affirmé pendant la diffusion de l'émission Rothen s'enflamme vendredi soir que Luis Enrique et Luis Campos ne ressortiraient pas forcément indemnes d'une telle désillusion.

« Al-Khelaïfi fait confiance à deux personnes pour le sportif : Luis Enrique et Luis Campos, surtout Campos. C'est sur eux qui faut taper. Il renouvelle sa confiance à une équipe qui a été formée par Luis Campos et Luis Enrique. Après, c'est comme tout chef d'entreprise, lui c'est un patron qui a dépensé beaucoup d'argent. T'en fais pas que s'ils finissent en dehors des clous en Ligue des champions, le duo Luis Campos et Luis Enrique, même s'il est très content de ce qui se passe au quotidien et qu'il aura peut-être été prolongé d'ici-là, et bien ils auront des comptes à rendre ».