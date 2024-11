Mercato - PSG : Très gros transfert pour Kolo Muani, la surprise est totale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très peu utilisé par Luis Enrique, Randal Kolo Muani ne semble clairement pas correspondre au profil que souhaite le technicien espagnol dans son effectif. Par conséquent, le PSG pourrait bien chercher à le vendre durant le mercato d'hiver. Et cela tombe bien puisque plusieurs grands clubs de Premier League sont intéressés, ce qui pourrait bien provoquer un énorme transfert.

Après avoir été particulièrement discret durant le mercato estival, le PSG ne devrait pas être beaucoup plus actif cet hiver. En effet, comme révélé par le10sport.com, seul un ailier sera recherché par les Parisiens, qui pourraient également tenter de compenser d'éventuels départs majeurs. Dans cette optique, deux joueurs sont particulièrement visés à savoir Milan Skriniar et Randal Kolo Muani, qui n'entrent plus dans les plans de Luis Enrique.

Kolo Muani affole la Premier League

Et alors que Milan Skriniar garde une excellente cote en Serie A, Randal Kolo Muani est lui très convoité en Premier League. En effet, selon les informations du journaliste de Sky Allemagne Florian Plettenberg, l'attaquant du PSG plait à de nombreux clubs anglais, dont les plus importants. Une information qui devrait faire plaisir au club de la capitale qui cherche à se séparer de Randal Kolo Muani, mais qui a de quoi surprendre compte tenu du rendement de l'international français depuis sa signature à Paris.

Le RB Leipzig en fait sa priorité

Et ce n'est pas tout. En effet, Florian Plettenberg ajoute que le RB Leipzig fait de Randal Kolo Muani sa priorité pour le mercato d'hiver. Il faut dire que l'attaquant du PSG a laissé une belle image en Bundesliga depuis son passage à l'Eintracht Francfort. Et Leipzig semble persuadé que l'international français a le profil parfait pour renforcer son secteur offensif grâce à sa polyvalence et sa capacité à prendre la profondeur. Il faudra toutefois trouver un terrain d'entente avec le PSG, et pour le moment l'hypothèse la plus probable mène à un prêt.