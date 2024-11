Mercato - OM : L'excellente nouvelle de la presse italienne !

Axel Cornic

Le mercato de janvier ouvrira ses portes dans un mois et l’Olympique de Marseille semble déjà avoir une piste pour se renforcer, avec Nicolo Fagioli. Peu utilisé par Thiago Motta à la Juventus, le milieu international italien de 23 ans pourrait décider de se relancer dans le sud de la France.

L’effectif marseillais a beaucoup changé lors du dernier mercato et le prochain pourrait bien nous réserver quelques surprises. L’OM travaillerait en effet sur plusieurs pistes et l’une d’entre elles mènerait vers la Serie A, terrain de chasse préféré de Pablo Longoria ainsi que de Mehdi Benatia.

Fagioli vers l’OM ?

Depuis quelques jours, la presse italienne s’emballe autour de Nicolo Fagioli, qui aurait la cote en Ligue 1 avec l’OM donc, mais également le PSG. Pour le moment, les Marseillais auraient vraisemblablement un avantage sur leurs rivaux parisiens, avec La Gazzetta dello Sport qui explique d’ailleurs que le joueur aurait un faible pour son compatriote Roberto De Zerbi.

La Juventus valide !

D’après les informations du quotidien italien, la Juventus serait ouverte à un départ de Fagioli lors du mercato hivernal pour une somme comprise entre 25 et 30M€. Et à Turin on pousserait clairement pour l’OM ! Car l’autre club sur le coup serait le Napoli et les Bianconeri préféreraient voir leur milieu partir vers Marseille, plutôt que de renforcer un rival direct de Serie A.