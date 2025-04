Grand retour à l’OM !

La rédaction

En difficulté depuis son retour de sélection avec l’Algérie, Amine Gouiri pourrait perdre sa place de titulaire à l’OM. Neal Maupay, performant ces dernières semaines, est pressenti pour démarrer face à Toulouse ce dimanche. Un test attend Gouiri ce samedi pour déterminer sa présence dans le groupe. L’OM joue gros dans la course au podium.

Arrivé l’été dernier à l’OM en même temps qu’Elye Wahi, Neal Maupay (28 ans) a débarqué sur la Canebière avec un statut de remplaçant. Mais à force de bonnes performances, l’attaquant tricolore avait réussi à s’imposer dans le onze de départ de l’OM, avant de perdre sa place suite à l’arrivée d’Amine Gouiri cet hiver.

Maupay titulaire ?

Neal Maupay pourrait toutefois retrouver une place de titulaire avec l’OM ce week-end, selon La Provence. Amine Gouiri ne serait pas encore revenu à 100 % de sa forme après son passage en sélection algérienne, ce qui pourrait profiter à l’ancien Niçois.

Gouiri incertain

Bien que diminué, La Provence indique qu’Amine Gouiri pourrait tout de même figurer dans le groupe de Roberto De Zerbi. Un test physique prévu ce samedi déterminera sa présence ou non. L’OM affronte Toulouse ce dimanche, une rencontre capitale dans la course au podium et à la Ligue des champions.