«100 %», le PSG balance sur une grosse signature !

Alexis Brunet

Ces derniers temps, le PSG a multiplié les prolongations de contrat. Le club de la capitale a prolongé des joueurs, mais également Luis Enrique. Le prochain sur la liste est Luis Campos, mais cela traîne et le Portugais sera en fin de contrat en juin prochain. Toutefois, à Paris, on affirme que le dirigeant est toujours impliqué à 100% dans le projet.

Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, mais le PSG a déjà commencé à avancer certains pions. Luis Campos multiplie les rendez-vous et les déplacements, comme il en a l’habitude. Toutefois, la situation est un peu plus différente que lors des années précédentes. En effet, le Portugais est en fin de contrat en juin prochain et il n’a pour le moment pas encore prolongé.

Luis Campos est toujours impliqué à 100%

D’après plusieurs témoins internes interrogés par Le Parisien, Luis Campos reste toujours « impliqué à 100 % » au PSG. Le dirigeant parisien continue de faire son travail du mieux possible en attendant que les négociations aboutissent sur sa prolongation de contrat. Les parties sont en négociations depuis plusieurs semaines, mais des divergences existent encore, notamment salariales.

Luis Enrique veut continuer avec Campos

Luis Campos a toutefois certains arguments qui plaident en sa faveur. Le Portugais a réalisé un mercato estival 2024 très bon, avec notamment les arrivées de João Neves, de Willian Pacho ou encore de Désiré Doué. De plus, le conseiller football est très apprécié par Luis Enrique, qui a plusieurs fois déclaré vouloir continuer l’aventure avec lui. Affaire à suivre…