Laure Boulleau : Le PSG lui fait remonter «de mauvais souvenirs» !

Le PSG s'est donc qualifié face à Aston Villa, mais ce qui devait être un quart de finale retour simple pour le club de la capitale a viré à un début de catastrophe. En effet, les Villans n'étaient qu'à un but d'arracher les prolongations. De quoi raviver certains cauchemars chez les fans du PSG, à commencer par Laure Boulleau.

Avec deux buts d'avance après le match aller, le PSG était en bonne position pour le match retour face à Aston Villa. Le club de la capitale l'était ensuite encore plus en menant de deux buts sur la pelouse des Villans. Mais voilà que les joueurs d'Unai Emery ont réussi à faire trembler le PSG en remontant à 3-2. Inquiétés jusqu'au bout, les Parisiens ont finalement validé leur ticket pour le dernier carré de la Ligue des Champions, s'en remettant, comme face à Liverpool, à un très grand Gianluigi Donnarumma sur sa ligne de but.

« C'est sûr que ça rappelait de mauvais souvenirs »

Aston Villa a donc eu l'espoir d'une remontada face au PSG, lui qui en a subi certaines au cours des dernières saisons. Le cauchemar a ainsi été ravivé et sur le plateau de Canal+, Laure Boulleau a notamment expliqué à ce sujet : « Que ce fut dur. C'est sûr que ça rappelait de mauvais souvenirs au moment où Villa a commencé à mettre des buts. Alors que le PSG montrait des facultés mentales ces dernières semaines ».

« Donnarumma, l'homme de la soirée »

« Villa a poussé et ça a été dur pour les Parisiens. Mais c'est Donnarumma, l'homme de la soirée, qui a souvent été décrié, qui permet aux Parisiens de se qualifier », a conclu l'ancienne joueuse du PSG. Malgré cette frayeur, le club de la capitale a donc su vaincre ses démons et c'est désormais une nouvelle demi-finale de Ligue des Champions qui attend Luis Enrique et ses joueurs.