Mercato - OM : Un joueur étranger vend la mèche pour son transfert ?

Considéré comme l’une des grandes promesses de la formation de la Juventus, Nicolo Fagioli a connu un gros coup d’arrêt avec une suspension pour paris sportif et peine à se relancer. L’Olympique de Marseille pourrait l’aider, avec Roberto De Zerbi qui semble prêt à lui faire une place dans son milieu de terrain pour le mois de janvier prochain.

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi ou encore de Giovanni Rossi cet été, l’OM a pris clairement un accent italien. Et ça pourrait continuer, puisque la plupart des pistes marseillaises pour le mercato hivernal semblent mener vers la Serie A, avec notamment Nicolo Fagioli.

De Zerbi a trouvé son «attaquant idéal», l’OM va devoir lâcher 20M€ ! https://t.co/KyF78g859E pic.twitter.com/zTWRm8BD7k — le10sport (@le10sport) November 28, 2024

Fagioli, une chance pour l’OM ?

L’international italien ne joue que très peu à la Juventus cette saison, alors que tout le monde lui promettait une place de titulaire au milieu de terrain. Thiago Motta lui préfère toutefois Khéphren Thuram et Manuel Locatelli, comme lors de la dernière journée de Ligue des Champions face à Aston Villa (0-0), où Fagioli n’est rentré qu’en toute fin de rencontre pour quatre petites minutes de jeu.

Un post Instagram qui fait parler...

Dans ce contexte, le moindre fait et geste de Nicolo Fagioli est scruté de très près et son dernier post sur Instagram a beaucoup fait réagir. La faute à un emoji de lune à moitié sombre et à moitié illuminée qui peut avoir énormément de signification, surtout avec le match nul de son équipe, mais qui selon certains pourrait refléter son agacement, pour celui qui n’a jamais joué plus de dix minutes avec la Juventus depuis le 27 octobre dernier.