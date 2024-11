Mercato - OM : «Il l’a contacté», De Zerbi provoque un transfert !

Axel Cornic

Arrivé cet été à la surprise générale, Roberto De Zerbi s’est beaucoup investi dans le recrutement de l’Olympique de Marseille, avec plusieurs joueurs qu’il a fortement voulu. C’est le cas de l’international canadien Ismaël Koné, assez peu connu en France, qu’il est parti chercher du côté de la Championship à Watford.

Rarement un entraîneur de l’OM ne s’était autant investi dans le mercato. Avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia, mais surtout avec son ancien collaborateur Giovanni Rosssi, Roberto De Zerbi a pu construire une équipe à son image. Et des efforts ont été fait du côté de la direction pour satisfaire certaines de ses demandes, même les plus importantes.

Quand la VAR s'en mêle, le cœur du RC Lens s'emballe... ⚽️ Découvrez les dessous de cette décision contestée !

➡️ https://t.co/zz7GTVWm9J pic.twitter.com/s8BQNSV0HX — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) November 28, 2024

On attend encore le vrai Koné

Il y a eu quelques jolis coups, mais également des recrues surprenantes, comme Ismaël Koné. Acheté pour 12M€, l’international canadien était inconnu par le grand public, mais De Zerbi semblait fonder énormément d’espoirs en lui. Sauf que pour le moment on n’a vu que très peu de son talent, puisqu’il n’a joué que sept rencontres en Ligue 1, avec 316 minutes au total.

« De Zerbi voulait le faire jouer un cran plus haut »

Peut-être un problème de positionnement ? Car dans son entourage on a fait une petite révélation concernant les plans de Roberto De Zerbi pour lui, à l’OM. « Quand le coach a été nommé, il a contacté Ismaël pour lui parler de ses plans. Il voulait le faire jouer un cran plus haut » déclarent les proches d’Ismaël Koné, d’après La Provence.