Mercato - PSG : Grande nouvelle pour le transfert d’une star

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà très intéressé l’été dernier, le PSG serait toujours sur la piste de Khvicha Kvaratskhelia, sous contrat jusqu’en juin 2027 et que Naples essaye à tout prix de prolonger. En Angleterre, Liverpool est un autre club lié à l’international géorgien, mais les Reds auraient peu de chances de s’attacher ses services.

S’il est toujours un joueur de Naples, Khvicha Kvaratskhelia aurait pu évoluer sous les couleurs du PSG cette saison. L’été dernier, l’ailier âgé de 23 ans avait donné son accord pour rejoindre le club de la capitale, qui s’était alors heurté à l’intransigeance des Azzurri, refusant de s’en séparer.

Mercato : Le prochain transfert du PSG déjà annoncé ? https://t.co/HKr9YDyVph pic.twitter.com/m2OpuHNuU8 — le10sport (@le10sport) November 28, 2024

Kvaratskhelia de nouveau proposé au PSG

Comme indiqué par le journaliste Ciro Venerato, « il y a une guerre froide entre l’entourage de Kvara et Naples », ce qui compromet actuellement sa prolongation de contrat. Naples aimerait le prolonger avant de s’en séparer l’été prochain et en ce sens, Khvicha Kvaratskhelia aurait de nouveau été proposé au PSG, ainsi qu’au Real Madrid, au FC Barcelone et à Manchester United.

Liverpool hors course dans le dossier Kvaratskhelia ?

En plus des Red Devils, Liverpool est un autre club anglais annoncé sur la piste de Khvicha Kvaratskhelia. Cependant, d’après les informations de GIVEMESPORT, les chances des Reds de parvenir à s’attacher ses services seraient minces. L’été dernier, Liverpool avait jeté son dévolu sur Anthony Gordon (23 ans), sans parvenir à trouver un terrain d’entente avec Newcastle.