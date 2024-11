Transfert à 50M€, la réponse étonnante du PSG !

Pierrick Levallet

Bien décidé à s’en tenir à sa nouvelle ligne directrice sur le mercato, le PSG n’a recruté aucun joueur de plus de 25 ans l’été dernier. Le club de la capitale a notamment déboursé 50M€ pour pouvoir mettre la main sur Désiré Doué. Les dirigeants parisiens n’ont d’ailleurs absolument pas cherché à négocier le prix du transfert avec le Stade Rennais.

En 2022, le PSG a changé sa méthode de recrutement. Afin de donner un nouveau souffle à son projet, le club de la capitale a décidé d’arrêter d’accumuler les stars pour pouvoir miser sur la jeunesse. Et les dirigeants parisiens s’en sont tenus à leur nouvelle ligne directrice lors du dernier mercato estival. Le PSG n’a en effet recruté aucun joueur de plus de 25 ans l’été dernier. Mais cela n’a pas empêché le pensionnaire de la Ligue 1 de faire des investissements plutôt importants sur certains noms.

Le PSG n'a pas négocié pour Désiré Doué

Le PSG a notamment déboursé 50M€ pour pouvoir recruter Désiré Doué. Les Rouge-et-Bleu n’ont d’ailleurs même pas cherché à négocier le prix du transfert avec le Stade Rennais comme le révèle Romain Molina. « Le Bayern était sur Doué, mais Rennes a fixé le prix et le PSG a dit : « On le fait » » a indiqué le journaliste sur sa chaîne YouTube. Afin de doubler le Bayern Munich sur ce dossier, le PSG s’est précipité et s’est directement aligné sur les exigences du Stade Rennais pour Désiré Doué.

Son avenir relancé dès cet hiver ?

Et pour le moment, le joueur de 19 ans est la recrue qui déçoit le plus au PSG. Il faut dire que Luis Enrique n’accorde pas la même confiance à Désiré Doué qu’à João Neves ou Willian Pacho. L’international Espoirs français n’a toujours pas ouvert son compteur personnel et n’a délivré qu’une seule passe décisive en 13 matchs et 483 minutes disputées toutes compétitions confondues. Annoncé sur le départ cet hiver, Désiré Doué n’aurait toutefois pas l’intention de baisser les bras au PSG. Le club de la capitale ne compterait pas s'en séparer non plus. À suivre...