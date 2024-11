L’offre colossale du PSG sème la panique sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG avait fait le forcing pour recruter Khvicha Kvaratskhelia. Le club de la capitale aurait transmis une très belle offre à l'international géorgien basée sur un contrat assorti d'un salaire avoisinant les 13M€ annuels. Une proposition sur laquelle s'appuie désormais l'entourage du joueur pour négocier une prolongation, ce qui ne plait pas du tout du côté de Naples.

Lors du précédent mercato estival, le PSG avait fait le forcing pour recruter Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples. Le club de la capitale avait même dégainé une très grosse offre pour convaincre le joueur avec un salaire colossal estimé à 13M€ par an. Mais Naples s'est montré intransigeant et a refusé de vendre son ailier géorgien qui lui fait payer le prix fort aujourd'hui. Selon le journaliste de la Rai, Ciro Venerato, le clan Kvaratskhelia se base sur l'offre du PSG pour négocier sa prolongation à Naples. Au point de générer une véritable «guerre froide».

«Il se fait niq***», un joueur a plombé le PSG https://t.co/xj30cs8bWB pic.twitter.com/HEbDFS4j89 — le10sport (@le10sport) November 28, 2024

«Il y a une guerre froide entre l'entourage de Kvara et Naples»

« Il y a une guerre froide entre l'entourage de Kvara et Naples. Naples ne veut pas dépasser les 6M€ par an contre 1,8M€ aujourd'hui. Le joueur, échaudé par le non au PSG - qui lui aurait garanti un salaire d'environ 13M€ par an selon l'agent - veut être partiellement dédommagé avec un chiffre plus proche de 10M€ et éloigné de 6M€ », lâche le journaliste italien au micro de l'émission Terzo Tempo Calcio Napoli sur Televomero, avant de poursuivre.

L'offre du PSG a tout changé

« Je pense qu'un renouvellement est recherché pour un départ l'année prochaine avec une clause. L'agent préfère qu'elle soit de 80M€, alors que Naples aimerait qu'elle soit proche de 120M€. Kvara a été proposé au Barça, à Manchester United, au Real Madrid, au PSG à nouveau. Mais aucune négociation n'est en cours. C'est la déception du côté de De Laurentiis, ce "non" très froid qu'il n'a pas digéré. Si bien que depuis, il n'y a pas eu d'augmentation ni sur le salaire ni sur la clause », ajoute Ciro Venerato.