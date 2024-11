Mercato : Le PSG contraint à un transfert surprise dès cet hiver ?

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG a prêté de nombreux joueurs, dont Renato Sanches. Le Portugais a décidé de faire son retour dans son club formateur, le Benfica Lisbonne, mais cela ne se passe pas forcément bien. Le milieu de terrain ne se montre pas à son avantage et les dirigeants parisiens pourraient donc décider de le rapatrier dès cet hiver.

Parfois, le PSG décide de miser sur des joueurs de Ligue 1 pour renforcer ses rangs. L’été dernier, le club de la capitale a fait venir Désiré Doué en provenance de Rennes et cela ne semble pas une réussite pour le moment. Cela ne s’est également pas bien passé pour Renato Sanches, qui était arrivé de Lille en 2022.

Renato Sanches est prêté au Benfica Lisbonne

Depuis son arrivée au PSG, Renato Sanches n’a pas réussi à s’imposer chez le champion de France. Le milieu de terrain a d’ailleurs été prêté la saison dernière à l’AS Rome et cette saison, il est au Benfica Lisbonne. Le Portugais a décidé de revenir dans son club formateur afin de retrouver du temps de jeu et la confiance.

Sanches pourrait revenir au PSG dès cet hiver

Malheureusement pour lui, la bonne volonté de Renato Sanches ne suffit pas. Le milieu de terrain n’a disputé que 233 minutes depuis le début de la saison et cela inquiète le PSG. D’après les informations de Calcio Mercato, le club de la capitale penserait à casser le prêt de son joueur dès cet hiver et à lui trouver une nouvelle destination par la suite. Décidément, rien ne va pour le champion d’Europe 2016.