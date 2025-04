Le PSG prépare du lourd, ça va choquer tout le monde !

Axel Cornic

Ce samedi au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a officiellement été sacré Champion de France après la victoire face au SCO Angers (1-0), avec une large avance sur ses poursuivants. Mais la saison est loin d’être finie pour les Parisiens, puisque le capitaine Marquinhos a l’intention d’aller beaucoup plus loin.

Ou s’arrêtera ce PSG ? Après une première partie de saison délicate à gérer, le club parisien déroule et ce samedi, il a officiellement décroché le titre de Champion de France. Un succès attendu, qui pourrait toutefois en entrainer d’autres pour une saison qui pourrait bien rester dans les mémoires.

« On a l'ambition de tout gagner »

Au micro de beIN Sports, Marquinhos s’est en effet montré très ambitieux. « On a l'ambition de tout gagner. Quand on ne gagne pas le championnat de France, ça fait mal, ça m'est arrivé deux fois. L'équipe a le mérite de gagner. C'est l'ADN de tout donner sur le terrain, d'avoir une philosophie agressive, de mouiller le maillot à chaque match, peu importe l'adversaire. Depuis petit, j'ai joué dans des équipes qui ont cet ADN » a expliqué le capitaine du PSG, qui a fêté son 10e titre personnel de Champion de France après la victoire sur le SCO Angers.

« La fin de saison est très excitante, avec de belles choses à aller chercher »

« Cela fait plaisir de voir les supporters contents » a poursuivi Marquinhos, avant de se projeter sur le quart de finale de Ligue des Champions qui approche à grands pas et qui pourrait permettre au PSG de se rapprocher d’un nouveau titre. « Je ne suis pas là pour Aston Villa, mais je suis là quand même. On va bien se préparer. On arrive avec trois victoires, la fin de saison est très excitante, avec de belles choses à aller chercher. On va rester sur notre mentalité, le coach est très bien pour ça ».