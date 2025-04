PSG - 50M€ : Le transfert qui choque tout le monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG n'avait pas hésité à lâcher 50M€, hors bonus, pour recruter Désiré Doué. Un transfert qui porte ses fruits puisque l'ancien Rennais s'est imposé comme un joueur important à Paris. Et pourtant, plusieurs recruteurs ne s'attendaient pas à une telle réussite du jeune français.

Recruté pour 50M€ l'été dernier, Désiré Doué surprend tout le monde au point d'avoir été sélectionné pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps. Des performances impressionnantes avec le PSG qui surprennent même plusieurs scouts.

«Doué n’existait pas autour de Tel»

« Chez les jeunes, on fondait beaucoup d’espoirs sur Mathys Tel chez les 2005 en France. Doué n’existait pas autour de Tel, tellement il était une évidence. Mais est-ce qu’aujourd’hui ce sont les évidences qui réussissent le plus ? », se demande un recruteur français dans les colonnes de L'EQUIPE.

«Des attitudes qui pouvaient faire craindre des problèmes»

Un scout international va encore plus loin en confirmant ses doutes à propos de Désiré Doué : « Désiré, C’était une interrogation chez beaucoup de scouts. Parfois, chez les jeunes ou quand il a commencé en professionnel, il a eu des attitudes qui pouvaient faire craindre des problèmes. Mais il a une telle force de travail et une telle personnalité qu’il a réussi à transformer ça en force. Il dégage quelque chose de fort et ça fait la différence au moment de faire des choix, à talent égal. »