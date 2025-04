Mercato - PSG : Luis Enrique annonce du lourd !

Amadou Diawara

A la fin de la saison 2022-2023, le PSG a remplacé Christophe Galtier par Luis Enrique. Ayant paraphé un bail de deux ans lors de son arrivée à Paris, le technicien espagnol vient de rempiler jusqu'en 2027. Après le sacre en Ligue 1, Luis Enrique a annoncé qu'il allait réaliser de grandes choses avec le PSG grâce au recrutement XXL réalisé.

Après avoir réalisé une première partie de saison 2022-2023 quasi-parfaite, le PSG de Christophe Galtier a sombré. Par conséquent, les hautes sphères du club rouge et bleu ont décidé de changer d'entraineur.

PSG : Un projet à moyen-long terme

Pour remplacer Christophe Galtier, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a décidé de miser sur Luis Enrique. Lors de son arrivée à Paris, durant l'été 2023, l'Espagnol a paraphé un bail de deux saisons. Et alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2025, Luis Enrique a rempilé jusqu'en 2027. Alors que le PSG a a validé son titre de champion de Ligue 1 ce samedi, le coach de 54 ans est revenu sur sa prolongation, affirmant qu'il avait les moyens de réaliser de grandes choses à Paris grâce au mercato.

«Il y a tout pour faire de belles choses»

« Est-ce votre meilleure période à Paris depuis votre arrivée, à l'été 2023 ? Mon bonheur n'est pas lié aux titres mais à l'implication des joueurs, aux ressources du club pour embaucher des joueurs de qualité et de travailler de la meilleure manière possible. J'ai renouvelé mon contrat pour deux saisons de plus (jusqu'en 2027), et le profil des joueurs qui ont signé est fait pour travailler sur le moyen-long terme. Il y a tout pour faire de belles choses et rendre le soutien dont je bénéficie à travers des trophées », a déclaré Luis Enrique, l'entraineur du PSG, en conférence de presse d'après-match (victoire 2-0 contre Angers au Parc des Princes).