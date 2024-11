Une star réclame un transfert à 80M€, le PSG va jubiler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, Khvicha Kvaratskhelia a été l'un des joueurs les plus convoités du marché. Le PSG était notamment dans le coup, mais Naples s'était montré intransigeant pour le transfert de son ailier géorgien, réclamant plus de 130M€. Cependant, il pourrait de nouveau se retrouver sur le marché dans les prochains mois. Et une clause libératoire à 80M€ pourrait d'ailleurs tout régler.

Dans les prochaines semaines, le PSG devrait de nouveau se mettre en quête de renforts offensifs. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale sera notamment à la recherche d'un ailier pour concurrencer Bradley Barcola. Et la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia pourrait bien prendre de l'ampleur dans les prochaines semaines.

«Il se fait niq***», un joueur a plombé le PSG https://t.co/xj30cs8bWB pic.twitter.com/HEbDFS4j89 — le10sport (@le10sport) November 28, 2024

Le clan Kvaratskhelia veut une clause à 80M€

Et pour cause, les tensions sont énormes à Naples entre la direction et l'entourage du joueur. Selon les informations du journaliste de la Rai Ciro Venerato, cela pourrait déboucher à sur un transfert. « Je pense qu'un renouvellement est recherché pour un départ l'année prochaine avec une clause », révèle même le journaliste italien au micro de l'émission Terzo Tempo Calcio Napoli sur Televomero. Pour cela, les négociations ont débuté pour trouver une clause libératoire. Mais les deux parties ne sont pas d'accord sur le montant de la clause. Naples veut qu'elle soit fixée à 120M€ alors que le clan Kvaratskhelia réclame 80M€.

Le PSG encore contacté pour son transfert ?

Si jamais, l'entourage du joueur obtient gain de cause, ce sera une aubaine pour le PSG, qui reviendra à la charge s'il est possible de boucler un transfert à 80M€. D'ailleurs, Ciro Venerato ajoute que Khvicha Kvaratskhelia a été proposé à plusieurs clubs dont le PSG. « Kvara a été proposé au Barça, à Manchester United, au Real Madrid, au PSG à nouveau », explique le journaliste italien. Par conséquent, le feuilleton Kvaratskhelia devrait encore animer les prochains moins pour son transfert.