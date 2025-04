Mercato : Transfert à 28M€, l'OM reçoit le feu vert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lors du prochain mercato estival, renforcer la défense risque d’être une des priorités de l’OM, secteur dépeuplé actuellement. En ce sens, les dirigeants marseillais sont annoncés sur la piste de Facundo Medina. Pour le RC Lens, l’été prochain serait le bon moment de s’en séparer et les Sang et Or attendraient une indemnité comprise entre 24 et 28M€.

En pleine course pour obtenir sa qualification en Ligue des champions, l’OM commence aussi à préparer son mercato estival. En ce sens, les dirigeants marseillais chercheraient à se renforcer en Ligue 1, au RC Lens, où ils étaient déjà allés chercher Elye Wahi l’été dernier.

Une charnière Balerdi-Medina à l’OM ?

En effet, d’après les informations de L’Équipe, l’OM ferait partie des clubs intéressés par Facundo Medina, tout comme Crystal Palace, le Bayer Leverkusen, et l’AS Rome. L’idée serait d’associer l’international argentin (5 sélections) à son compatriote Leonardo Balerdi en défense centrale.

Lens attend entre 24 et 28M€

Selon Mohamed Toubacher-Ter, le RC Lens, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028, devrait ouvrir la porte à un départ de Facundo Medina cet été. À un an de la Coupe du monde, les Sang et Or estimeraient que c’est le bon moment de s’en séparer. En ce sens, les Lensois attendraient une indemnité de transfert estimée entre 24 et 28M€ bonus compris.