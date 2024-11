Transfert à 50M€ : Le PSG prend une grande décision !

Pierrick Levallet

L’été dernier, le PSG a réalisé un mercato plutôt intéressant. Mais l’une des recrues estivales peine à vraiment se montrer. Désiré Doué n’a pas vraiment apporté grande satisfaction à Luis Enrique depuis le début de saison. Un départ dès cet hiver a alors été évoqué. Le PSG a d’ailleurs déjà lâché sa réponse pour le crack de 19 ans.

Le PSG a réalisé un mercato plutôt intéressant cet été. Mais si Willian Pacho, João Neves ou encore Matvey Safonov ont montré de belles choses jusqu’à présent, Désiré Doué a un peu plus de mal. Recruté pour 50M€, le crack de 19 ans peine à se montrer sous son meilleur visage sous les ordres de Luis Enrique. De ce fait, un départ dès cet hiver a été évoqué.

Le PSG bloque le transfert de Désiré Doué

Mais d’après les informations du journaliste Sky Germany Florian Plettenberg, le PSG n’aurait pas l’intention de laisser filer Désiré Doué en janvier. Malgré son faible temps de jeu, l’international Espoirs français resterait positif et compterait se faire sa place dans le onze de Luis Enrique. Les dirigeants parisiens lui feraient confiance et refuseraient de le voir partir.

Luis Enrique en attend plus de lui

Reste maintenant à voir si Désiré Doué montrera un meilleur visage en deuxième partie de saison. Pour le moment, l’ancien phénomène du Stade Rennais n’a inscrit aucun but et n’a délivré qu’une seule passe décisive en 13 matchs. Le PSG et surtout Luis Enrique en attendent évidemment plus de son crack. À suivre...