Trahi par une star, le PSG s'attaque à son frère !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a annoncé son départ quatre mois plus tôt. Et pourtant, l'attaquant de 26 ans aurait promis de ne pas quitter le club de la capitale pour 0€. Comme l'a rappelé Pierre Ménès, le PSG s'est vengé à sa manière, s'en prenant notamment à son frère Ethan Mbappé.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a fait ses valises. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le club de la capitale, la star de 26 ans a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Furieuse de voir son ancien numéro 7 partir pour 0€, la direction du PSG s'en est prise à son frère Ethan Mbappé, comme l'a rappelé Pierre Ménès via Face à Pierrot.

«Son frère a disparu de la circulation»

« Ce n’est pas qu’une guerre d’ego, c’est aussi une guerre de pognon. Tout l’enjeux, ce sont les promesses faites par Mbappé, en disant "quand je partirai, je ne partirai pas sans rien". Il avait dit ça au début de la saison dernière, il est évident que l’attitude du club a radicalement changé à son égard lorsqu’il a annoncé qu’il partait en février. Le club s’est mal comporté avec lui, il a commence à jouer de façon beaucoup plus épisodique, son frère a disparu de la circulation… », a déclaré Pierre Ménès, avant d'en rajouter une couche.

«Kylian a retenu une certaine rancœur»

« Kylian a retenu une certaine rancœur de ces derniers mois et de l’attitude du club à son égard. Quand tu demandes à quelqu’un de faire une faveur, tu te comportes bien avec lui, ce qui n’est pas le cas. Ce qui a amplifié cela, c’est aussi que le club ne lui verse pas ses 3 derniers mois de salaire. Si ces 3 mois avaient été versés, il pourrait y avoir débat sur l’abandon des primes pour service rendu ou le fait qu’il parte libre. Mais ne pas payer 3 mois de salaire à un joueur, je ne peux pas l’entendre… C’est pas une question d’agent, mais quand tu es salarié, la moindre des choses c’est de toucher ton salaire », a conclu Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot ce lundi après-midi.