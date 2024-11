Mercato - PSG : Un attaquant snobé à l’étranger ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il n’entre pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani pourrait quitter le PSG lors du prochain mercato hivernal. Comme indiqué par Le 10 Sport, Manchester United est déjà venu aux renseignements. Arsenal s’intéresserait également à l’attaquant du PSG, mais ce dernier ne serait pas une priorité pour les Gunners.

Recruté contre 95M€ à l’été 2023, Randal Kolo Muani est dans une situation d’échec au PSG, où il est sous contrat jusqu'en juin 2028. S’il a récemment confié à Téléfoot ne pas penser à son avenir et qu’il avait l’intention de « continuer à travailler, de montrer ce que je sais faire et donner le maximum de moi-même », l’international français (27 sélections) pourrait être un des joueurs concernés par un départ cet hiver, à l’instar de Milan Skriniar.

Manchester United a pris contact pour Kolo Muani

En ce sens, comme indiqué par Le 10 Sport, Manchester United fait partie des clubs intéressés par Randal Kolo Muani. Les Red Devils sont récemment venus aux renseignements concernant l’attaquant âgé de 25 ans, mais plutôt pour un prêt qu’un transfert sec. Les discussions avec le PSG devraient se poursuivre d’ici à la fin de l’année 2024, mais Randal Kolo Muani aurait d’autres prétendants. Selon Sport Bild, le RB Leipzig pense également à lui, ce qui serait aussi le cas d’Arsenal.

Cinq autres attaquants dans le viseur d’Arsenal

En effet, CaughtOffside indique que les Gunners seraient à la recherche d’un attaquant et que le nom du joueur du PSG figurerait sur sa liste. Toutefois, Randal Kolo Muani ne serait pas une priorité pour Arsenal, qui s’intéresserait à cinq autres attaquants. Trois d’entre eux évoluent déjà en Premier League, Alexandre Isak (25 ans, Newcastle), Bryan Mbeumo (25 ans, Brentford) et Liam Delap (21 ans, Ipswich). Enfin, Benjamin Sesko (21 ans, RB Leipzig) et Mateo Retegui (25 ans, Atalanta) seraient également dans le viseur des Gunners.